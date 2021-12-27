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Аналитик предсказал рост цен на квартиры в Подмосковье из-за открытия МЦД-3

Ирина Игнатенко

Общество
Аналитик предсказал рост цен на квартиры в Подмосковье из-за открытия МЦД-3
Фото: freepik.com

Цены на недвижимость в Московской области могут вырасти из-за запуска МЦД-3 и МЦД-4, который запланирован на 2023-2024 года.

Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что запуск диаметров улучшил транспортную доступность многих территорий Московской области. Новостройки в подмосковных городах, где прошли диаметры, подорожали сильнее всего. Так, например, в Одинцове средняя стоимость одного квадратного метра жилья спустя два года с момента запуска МЦД подорожала на 64,7 тысячи рублей, в Красногорске — на 86,1 тысячи рублей, в Подольске — на 72,3 тысячи рублей.

После запуска очередного диаметра, по словам эксперта, цены могут вырасти примерно на 15-20 процентов, передает портал «Подмосковье сегодня».

23 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году планируется запустить порядка десяти новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). За текущий год было построено и реконструировано восемь станций МЦД, которые не уступают по уровню комфорта современным вокзалам и станциям метро.

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