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Пешеходный мост через реку Яузу построят в районе МГТУ им. Баумана

Георгий Соланович

Город
Пешеходный мост через реку Яузу построят в районе МГТУ им. Баумана
Фото: Александр Ахраменко / Вечерняя Москва
2-я Бауманская ул., д.5, стр.1 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства пешеходного моста через реку Яузу в районе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве.

Уточняется, что новый мост, который будет располагаться между Госпитальным и Рубцовским мостом, соединит городские территории и объекты университета: учебно-лабораторный корпус, дворец культуры и спортивный комплекс.

Длина новой конструкции составит 340 метров, ширина — 7,5 метра. Проектом предусмотрено строительство пандусов для велосипедов и лестничные сходы. В ходе работ по возведению моста будут также переустроены электрические кабели, водосток и канализация, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов 25 декабря заявил, что в Москве планируют возвести пять мостов в течение ближайших трех лет. В настоящее время рабочие уже возводят два моста в рамках строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Один из них будет проложен через Москву-реку, а другой — через реку Битцу.

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