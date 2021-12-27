«Третья стадия»: Дима Билан впервые признался в алкоголизме

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певец Дима Билан впервые рассказал о том, что испытывает проблемы с алкоголем. В интервью Ксении Собчак он признался, что не может остановиться, когда выпьет.

— Да, я выпиваю. Я могу тебе только признаться… Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Я очень люблю одиночество и не люблю, когда посягают на мою свободу. Нет такой семьи, в которой кто-то бы не имел такую проблему, и в нашей стране, и вся Европа пьет так, — рассказал певец для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Артист сказал, что впервые он понял, что у него проблемы, около четырех лет назад. После этого он решил обратиться к доктору.

— Я пошел к врачу, посоветовался, спросил, что со мной такое. А он спрашивает: «Вы забываете, если вы напились?». Я говорю: «Да, бывает, что забываю». Он говорит: «Ну да, стадия, надо обратить внимание». Тогда он назвал третью стадию. Я в глаза знаю своего врага. Сначала шампанское, потом вино, а потом тяжелые напитки. Я становлюсь каким-то дядей Васей. Но если я напиваюсь, то только от радости, — сказал артист.

Сестра Билана Анна считает, что перепады настроения брата и вся ситуация, которая сейчас складывается вокруг него, происходят из-за того, что исполнитель много работает и много времени проводит в одиночестве.

В ноябре в Сети появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой. Зрители предположили, что Билан пьян. После этого артист со слезами на глазах извинился за выступление в Казахстане.