Путин поручил удвоить зарплаты медикам, работающим в праздники с больными COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил установить двойные выплаты работающим с больными коронавирусом в праздничные дни медикам. Соответствующее поручение президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Правительству России <...> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающих медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, <...> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, <...> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания, — говорится в документе.

Доклад о выполнении поручения должен представить премьер-министр России Михаил Мишустин до 30 декабря текущего года.

До этого министр финансов Антон Силуанов уточнил, что средства на это есть. Данная мера, по его оценке, потребует более восьми миллиардов рублей.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.