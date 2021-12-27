Иммунолог Крючков рассказал, когда ждать улучшения эпидемиологической ситуации в России

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.

Он отметил, что, учитывая высокую заразность «омикрона», в России стоит ожидать большую, чем от «дельты», волну заболеваемости. Первые пять месяцев 2022 года будут довольно тяжелыми в плане распространения заболевания.

По словам эксперта, бурный рост заболеваемости начнется после новогодних праздников.

— Он будет, как, например, в Великобритании, где с противоэпидемическими мерами сейчас сложновато. При этом надо понимать, что у нас вакцинированных и иммунных меньше, чем там, — отметил он в комментарии НСН.

Иммунолог добавил, что ситуация с распространением вируса должна стабилизироваться к лету. В осенний период заболеваемость вновь может немного вырасти, но это будет уже в значительной степени контролируемый процесс.

В свою очередь врач-терапевт Денис Прокофьев добавил, что «омикрону» присущи три основных тревожных фактора: он может провоцировать проблемы с гиперкоагуляцией, приводить к развитию вирусной пневмонии и цитокинового шторма, передает «Царьград».

До этого Профессор МГУ Алексей Аграновкий рассказал об опасности бессимптомного течения «омикрона».