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Профессор МГУ рассказал об опасности бессимптомного «омикрона»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Профессор МГУ рассказал об опасности бессимптомного «омикрона»
Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса «омикрон» может не вызывать у заболевшего привычных для COVID-19 симптомов, но в этом кроется опасность. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, можно предположить, что «омикрон», как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так, например, было с нулевым уханьским штаммом. Но в этом случае, если даже человек чувствует себя хорошо, он опасен для окружающих. Контакт с таким человек, подчеркнул профессор, вполне может обернуться тяжелым заболеванием.

— Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей, — рассказал Аграновский.

Он также отметил, что вакцинация и соблюдение санитарных норм поможет снизить риск заболевания при контакте с бессимптомным больным, передает радио Sputnik.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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