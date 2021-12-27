Дима Билан рассказал, почему не пришел на похороны Градского

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Артист Дима Билан рассказал, почему не пошел на похороны музыканта, коллеги по шоу «Голос» Александра Градского, который скончался в конце ноября от инсульта.

На панихиде было много звезд шоу-бизнеса, однако Билан ее пропустил, чем вызвал непонимание среди коллег и поклонников.

— Каждый переживает это по-своему. Когда хоронили Айзеншписа, я осуждал людей. Я даже подходил к ним и говорил: «А что вы врете? Вы даже не дружили!» Потом я понял, что вообще никого нельзя осуждать, ведь каждый воспринимает смерть по-разному. Я воспринимаю смерть так. Я не могу и не хотел в памяти оставлять его как неживую маску. Я поставил дома свечку. И когда пройдет девять дней, я туда поеду лично, — сказал музыкант в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

При этом на съемки ток-шоу «Пусть говорят» об Александр Градском Билан все-таки пришел. Он объяснил, что не мог не поучаствовать в программе в память о музыканте.

В интервью Собчак певец впервые рассказал, что имеет проблемы с алкоголем.