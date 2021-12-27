Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дима Билан рассказал, почему не пришел на похороны Градского

Анна Михалюк

Общество
Дима Билан рассказал, почему не пришел на похороны Градского
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Артист Дима Билан рассказал, почему не пошел на похороны музыканта, коллеги по шоу «Голос» Александра Градского, который скончался в конце ноября от инсульта.

На панихиде было много звезд шоу-бизнеса, однако Билан ее пропустил, чем вызвал непонимание среди коллег и поклонников.

— Каждый переживает это по-своему. Когда хоронили Айзеншписа, я осуждал людей. Я даже подходил к ним и говорил: «А что вы врете? Вы даже не дружили!» Потом я понял, что вообще никого нельзя осуждать, ведь каждый воспринимает смерть по-разному. Я воспринимаю смерть так. Я не могу и не хотел в памяти оставлять его как неживую маску. Я поставил дома свечку. И когда пройдет девять дней, я туда поеду лично, — сказал музыкант в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

При этом на съемки ток-шоу «Пусть говорят» об Александр Градском Билан все-таки пришел. Он объяснил, что не мог не поучаствовать в программе в память о музыканте.

В интервью Собчак певец впервые рассказал, что имеет проблемы с алкоголем.

Читайте также:
Дима Билан Александр Градский Похороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Все мнения
О проекте