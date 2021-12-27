В России выявили 23 210 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 23 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 27 декабря.

При этом восемь процентов заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2239 случаев заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончалось 937 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 33 715 пациентов, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

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Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть их них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.