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В Подмосковье прошел новогодний праздник для четвероногих спасателей

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье прошел новогодний праздник для четвероногих спасателей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Подмосковье провели предновогодний праздник для корги, служащих в МЧС, передает «МИР 24».

Для праздничного мероприятия собак нарядили в новогодние костюмы. Животные играли и бегали вместе со своими хозяевами – спасателями. А некоторые приняли участие и в представлении – помогали Деду Морозу и Снегурочке оперативно покинуть задымленное помещение.

— Мы лучшие спасатели Подмосковья, лучший центр в плане единой дежурной службы. В этом году еще стали лучшим оператором безопасного региона Подмосковья. И у нас еще самый необыкновенный отряд поддержки, корги-отряд, который сплотила вокруг себя собака Маруся, — рассказал директор Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

Корги-отряд спасателей в Подмосковье был сформирован в 2020 году. В него входит больше 130 обученных собак. Эти животные во время службы помогают искать людей под завалами, могут обнаружить наркотические вещества и оружие.

До этого москвичам рассказали о работе сервиса по поиску пропавших питомцев.

Источник: mir24.tv

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