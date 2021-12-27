Андрей Бочкарев: Инвесторы проявляют большой интерес к строительным проектам Москвы

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Инвесторы проявляют большой интерес к строительству объектов в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что около 85% введенной в эксплуатацию в 2021 году недвижимости – 7 миллионов квадратных метров жилья – построено именно частными лицами. На начало строительства сразу в нескольких местах повлияло несколько факторов – от расширения территорий Москвы до развития зон бывших промышленных мероприятий.

— На масштабах строительства сказалась целая совокупность факторов. Комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, — рассказал Бочкарев в интервью «Российской газете».

27 декабря заммэра Москвы заявил, что работы по возведению конструкций Крутицкой набережной начались. В настоящее время ведется прокладка инженерных сетей, строительство очистных сооружений и устройство дорожного полотна. Всего планируется разбить более тридцати тысяч квадратных метров газона и высадить почти 200 деревьев и кустарников в рамках благоустройства.