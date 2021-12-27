Рябков: Для России следовать ультиматумам Запада унизительно

Фото: МИД РФ

Западу следует задуматься о том, что следовать его ультиматумам для России может быть унизительно. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Что касается второй части вашего вопроса, унизительно или нет Западу было бы идти сейчас навстречу России. Я призываю тех, кто рассуждает на эту тему, в том числе публично, задуматься, а унизительно или нет России пойти навстречу тем требованиям, которые в ультимативной форме выдвигает Запад, — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.