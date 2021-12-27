Эксперт рассказала, какие продукты подорожают в России в 2022 году

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Предприниматель Эльвира Агурбаш рассказала, какие продукты подорожают в 2022 году. По ее словам, цены вырастут на многие товары, так как в течение этого года не удалось справиться с ростом инфляции.

Специалист отметила, что вырастут цены на хлебобулочные изделия и растительное масло. Также подорожает еще ряд товаров.

— Подорожают овощи, мясо, яйца, молочная продукция. По той простой причине, что помимо логистики в себестоимости продукции заложены энергоносители — газ, свет. У нас плавно растущие цены на свет и газ, — отметила она в комментарии «Царьграду».

В этот рост цен, по словам эксперта, даже не заложены подросшие заработные платы сотрудников, поскольку увеличиваются цены на сами расходные материалы.

Она также добавила, что российская экономика сильно зависит от скачков валюты на рынке. По ее словам, надеяться на снижение цен без соответствующего регулирования не стоит.

До этого Росстат назвал самый подорожавший с начала года продукт. В России с начала года самым подешевевшим продуктом питания стал огурец, а самым подорожавшим — капуста.