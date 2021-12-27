Глава МВД Колокольцев исполнил новогоднее желание шестилетнего мальчика

Фото: МВД России

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний», в рамках которой он выполнил новогоднее желание шестилетнего мальчика. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, Колокольцев снял с новогодней елки один из бумажных шаров с заветными желаниями детей. В нем было обращение шестилетнего мальчика Михаила Копанева из Орла. Ребенок написал, что мечтает посетить столичный Музей космонавтики. В своем послании мальчик отметил, что в школу еще не ходит, но хорошо разбирается в теме космоса.

— Мы сделаем максимум возможного, чтобы в ближайшее время Михаил исполнил свое желание. И заодно найдем возможность его поздравить с наступающим Новым годом, — отметил глава МВД.

Спустя несколько дней ребенок приехал в Москву с родителями и посетил желаемый музей. Особенный интерес у Михаила вызвал стенд с космическим питанием, на котором демонстрировалась еда в тюбиках.

По поручению министра для мальчика подготовили насыщенную двухдневную праздничную программу. Ребенок посетил Красную площадь, «Москвариум», фабрику мороженого, а также посмотрел на столицу со смотровой площадки на 89-м этаже башни «Федерация».