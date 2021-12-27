Ежегодный всероссийский онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!» пройдет 27 января

Фото: пресс-служба Музея Победы

Посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодный всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!» пройдет 27 января 2022 года в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Организатором конкурса выступает общественная организация «Творческий Союз работников культуры и искусств».

Председателем жюри конкурса будет народный артист России Бедрос Киркоров, а художественным руководителем — заслуженный деятель искусств, поэт и композитор Григорий Гладков.

До этого сообщалось, что в подмосковный парк «Патриот» приехал посвященный Великой Отечественной войне музей на колесах «Поезд Победы», который пробудет там все новогодние праздники. Передвижной музей будет находиться в парке «Патриот» до 16 января. Для его посещения необходимы предварительная регистрация на сайте проекта поездпобеды.рф и наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.