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Москвичам выплатили более одного миллиарда рублей долгов по зарплатам в 2021 году

Илья Ашуров

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Москвичам выплатили более одного миллиарда рублей долгов по зарплатам в 2021 году
Фото: Вечерняя Москва

Одно из самых распространенных обращений в прокуратуру со стороны граждан связано с невыплатой заработной платы. В текущем году после вмешательства прокуроров сотрудникам столичных предприятий выплатили более миллиарда рублей задолженности по зарплатам. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуратура уделяет особое внимание случаям невыплаты заработной платы. С начала 2021 года задолженность по зарплатам была выплачена более 3000 работников столичных предприятий на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

— В настоящее время еще сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше, — рассказала собеседница «ВМ».

Нефедова также отметила, что ведомство приняло ряд мер прокурорского реагирования, направленных на погашение задолженности.

— Мы принципиально и незамедлительно реагируем на такие нарушения. Когда работодатель залезает в карман своему работнику, это противоречит требованиям закона, — сказала представитель ведомства.

Она подчеркнула, что любая задержка зарплаты — это нарушение закона, которое влечет административную или уголовную ответственность.

— Например, за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность, — заключила Нефедова.

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