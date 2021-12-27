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Новый подход проактивного наблюдения для хронических больных введут Москве

Георгий Соланович

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Новый подход проактивного наблюдения для хронических больных введут Москве
Фото: Комплекс социального развития

Новый подход проактивного наблюдения за хронически больными пациентами будет введен в столице в следующем году. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 27 декабря.

Заммэра подчеркнула, что новый принцип наблюдения за хронически больными будет введен по девяти основным нозологиям, определяющим смертность. Как правило, это заболевания, относящиеся к БСК и эндокринологии. Заммэра отметила, что в настоящее время к хронически больным такого типа можно отнести полтора миллиона москвичей.

— Для того, чтобы поддержать врача участкового, на которого кладется эта нагрузка, мы создаем команду врача и команду пациентов из 800 сотрудников взрослых поликлиник, которые и будут контролировать и обеспечивать связку врача с пациентом и динамический мониторинг прохождения им полного стандарта диспансерного наблюдения, — передает ее слова РИА Новости.

Ракова также отметила, что для осуществления нового принципа наблюдения за пациентами будет введена новая информационная система и система поддержки врачебных решений.

Также заммэра рассказала, что, несмотря на пандемию коронавируса, плановая городская медицинская помощь остается на высоком уровне. По ее словам, возведение в столице временных госпиталей позволило создать в городе две параллельных медицинских системы, которые практически не пересекаются между собой.

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