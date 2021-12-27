Анастасия Ракова рассказала о высоком уровне оказания плановой медпомощи в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Несмотря на пандемию коронавируса, плановая медицинская помощь остается на высоком уровне в Москве. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, возведение в столице временных госпиталей позволило создать в городе две параллельных медицинских системы, которые практически не пересекаются между собой.

Первая система — это резервные госпитали, временные корпуса и базовые корпуса больниц, которые никогда до этого не работали при оказании соматической помощи. Вторая — классические больницы, оказывающие плановую и экстренную помощь в том объеме, который необходим.

— Хочу сказать, что на сегодняшний день по уровню плановой медицинской помощи мы находимся на очень достойном уровне, заканчивая 2021 год, — отметила Ракова.

Она также добавила, что по некоторым видам специализированной помощи Москва уже превысила 2019 год. Так, например, по объему высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) в этом году вылечили на 25 тысяч пациентов больше, чем в 2019 году. Также заметен рост оказания онкологической помощи — на 30 процентов.

Кроме того, Ракова отметила, что и пропускная способность, и возможности по исследованию, по диагностике в Москве выросли. Благодаря этому, есть возможность оказывать больший объем качественной помощи, передает РИА Новости.

До этого известно, что социальные расходы бюджета Москвы составят около двух триллионов рублей в 2022 году. Приоритетные направления бюджетной политики столичных властей — социальная поддержка горожан, повышение качества услуги, инвестиции в человеческий капитал. Финансирование получат система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.