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«Он взял все в свои руки»: Салтыкова рассказала о поцелуе с Бодровым

Анна Михалюк

Общество
«Он взял все в свои руки»: Салтыкова рассказала о поцелуе с Бодровым
Фото: Youtube/Super!

Певица Ирина Салтыкова рассказала о поцелуе с актером и режиссером Сергеем Бодровым, который состоялся на съемочной площадке фильма «Брат-2».

— Очень скромный, сдержанный, интеллигентный человек. Женатый. Я скромная, хоть и не кажусь. Когда был первый поцелуй, я стеснялась, говорила: «Как это?». Но он взял все в свои руки, — рассказала певица в интервью для YouTube-канала Super.

В картине Салтыкова играла саму себя, и по сюжету у нее закручивается роман с главным героем, которого играл Сергей Бодров. За один съемочный день она получала по три тысячи долларов, а всего их было шесть. По ее словам, таких денег артистам в те времена за съемки не платили, ее гонорар считался просто огромным.

— Бодрову платили меньше, — призналась Салтыкова.

Певица рассказала, что, когда узнала о трагедии в Северной Осетии, где Бодров снимал кино, поверила не сразу:

— Когда я узнала о трагедии, не верилось, как и всей стране. Был шок.

Во время съемок фильма «Связной», которые проходили в горах, произошла трагедия: сошел ледник Колка, и вся съемочная группа оказалась под снежными завалами. Стихийное бедствие унесло жизни 125 человек, в том числе и Сергея Бодрова.

Ирина Салтыкова ранее рассказала, почему распалась ее пара с Павлом Буре.

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