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Народный календарь. Кто может рассчитывать на помощь в работе 28 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Кто может рассчитывать на помощь в работе 28 декабря
Фото: Пресс-служба Черноморского флота

В народном календаре дата получила названия Трифонов день, Трифон, Стефан, заря в рукавицах. Православная церковь 28 декабря чтит память Трифона Печенгского.

В древние времена наши предки считали Трифона покровителем морей и моряков, поэтому именно ему молились члены экипажа, когда их настигала опасность в море. Именно поэтому на Трифонов день те, кто работают в море, ходят в церковь, чтобы попросить милости Трифона и помощи в работе.

По народным верованиям, на Трифона начинает сдаваться нечистая сила. Она отступает под натиском солнечных лучей. Победить нечисть помогают солнцу его слуги — зори. Народ очень хотел, чтобы солнечные лучи поскорее справились с зимней стужей. Для этого рано утром выносили горящие угли и высыпали их на снег. Считали, что это поможет отогнать злых духов.

Приметы погоды:

Погода 28 декабря указывает погоду марта.

Синички поутру сильно чирикают — к похолоданию.

Кошка в дом просится — к морозу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кто может рассчитывать на помощь в работе 28 декабря

Именины отмечают: Степан, Павел, Александр, Василий, Иларион.

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