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Два жилых корпуса по программе реновации ввели в эксплуатацию в Кузьминках

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два жилых корпуса по программе реновации ввели в эксплуатацию в Кузьминках
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Жигулёвская улица, 3 Карта всех событий

Два жилых корпуса на 102 и 187 квартир ввели в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Кирпичные новостройки возводились по индивидуальному проекту. Первый жилой корпус односекционный, второй состоит из двух. Шесть из почти 300 квартир оборудованы под маломобильных граждан — увеличена ширина коридоров, установлена специальная сантехника.

Первые этажи дома, согласно последним трендам строительства, будут нежилыми. В них возможно размещение магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов и секций для детей. Более того, на первых этажах новостройки оборудуют вестибюль жилой части здания, лифт, комната дежурного, помещение для инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения.

— Для удобства перемещения между этажами в каждой секции установили лифты грузоподъемностью 400 килограмм и одной тысячи килограмм, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации, — передает агентство городских новостей «Москва».

Новые корпусы разместились по адресу: улица Жигулевская, вл. 3. На прилежащей территории разместят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.

24 декабря руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что более 360 семей, проживающих в районе Северное Тушино на северо-западе столицы, в скором времени начнут процесс переселения по программе реновации жилищного фонда.

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