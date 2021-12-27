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Более четырех тысяч транспортных средств в Московской области стали принимать оплату «Тройкой»

Евгений Белоусов

Город
Более четырех тысяч транспортных средств в Московской области стали принимать оплату «Тройкой»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более четырех тысяч транспортных средств «Мострансавто» в Московской области теперь принимают карту «Тройка». Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, с сегодняшнего дня к единой билетной системе подключили еще 1100 подмосковных автобусов. Автобусы, в которых можно оплатить проезд «Тройкой», оборудованы стационарными терминалами, также есть транспортные средства, где оплата осуществляется через мобильный терминал.

— В следующем году в совместных планах с регионом подключить к билетной системе еще более девяти тысяч транспортных средств, а в дальнейшем — ввести оплату картой «Тройка» на всех маршрутах Московской области, — рассказал Ликсутов.

Как сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, с момента запуска «Тройки» в автобусах Подмосковья совершено свыше четырех миллионов поездок.

— Это около 24 тысяч операций в день, а введенная программа лояльности уже позволила пассажирам сэкономить 1,1 миллиона рублей на оплате проезда, — заключил он.

24 декабря стало известно, что удаленное пополнение проездного билета «Тройка» станет доступным во всем наземном общественном транспорте столицы: в автобусах, электробусах и трамваях.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что виртуальную карту «Тройка» для оплаты проезда запустили в столичном общественном транспорте. Оплатить проезд с помощью такого билета можно в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте.

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