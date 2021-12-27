«Встречался с Япончиком»: Билан рассказал о давлении со стороны криминального авторитета

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Певец Дима Билан рассказал о встрече с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, более известным под именем Япончик.

Во время бракоразводного процесса и деления имущества и активов между Яной Рудковской и Виктором Батуриным возник вопрос, кому будет принадлежать бренд «Дима Билан» и с кем артист продолжит свое сотрудничество. Влиятельные друзья Виктора Батурина пытались надавить на Билана, чтобы он, по его словам, принял «правильное решение».

— Когда меня делили, то были моменты, когда мне намекали, что можно посидеть в комнате без воды и еды и подписать любые документы. Но я не знаю, от кого это было. Потом я помню… Встречался с Япончиком. Я говорю: «Я не пойду, мне страшно, я в Кабардино-Балкарию уезжаю». Но все таки пошел на встречу. Япончик сказал: «Дима, надо поступать благородно. Ну подпиши, останься с ним», — рассказал артист в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

В то же время всю подготовку к «Евровидению» и остальную творческую деятельность Билан вел вместе с Рудковской.

Сейчас бренд «Дима Билан» принадлежит исполнителю, а продюсер и артист работают без контракта – исключительно на человеческих взаимоотношениях.

Дима Билан рассказал, что в течение последних четырех лет страдает от алкоголизма.