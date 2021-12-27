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Матвиенко допустила серьезную доработку законопроекта о QR-кодах

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Матвиенко допустила серьезную доработку законопроекта о QR-кодах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах может быть серьезно доработан. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник, 27 декабря.

— Я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его еще раз на согласование в субъекты федерации, в Совет Федерации, в общественные, неправительственные организации. Полагаю, что этот закон, конечно же, ко второму чтению может быть серьезно доработан, — рассказала сенатор.

Документ, как уточнила она, направлен на законодательное урегулирование и предоставление новых инструментов в борьбе с пандемией. В законе должно быть прописано право переболевшего человека на получение справки при наличии антител, приводит слова Матвиенко ТАСС.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Глава государства, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.

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