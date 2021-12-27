Ученые обнаружили повышающий артериальное давление продукт

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в октябре призвало сети ресторанов и производителей продуктов питания снизить содержание соли в своих продуктах.

— Даже небольшое сокращение соли в пище, которое будет происходить в течение следующих нескольких лет, значительно снизит риск развития заболеваний, связанных с избыточным потреблением натрия, — говорится в сообщении.

Внимание специалистов сосредоточено на роли натрия в повышении артериального давления, обострении сердечной недостаточности, а также слабости печени и почек. Исследования, проведенные в середине XX века, показывают, что избыточное потребление соли способствует повышению артериального давления.

Исследования показали, что отказ от поваренной соли и употребление ее заменителей способствуют снижению давления и предотвращают риск инсультов. При этом ряд людей предрасположен к развитию гипертонии, а при регулярном потреблении соли у них повышается давление.

Большинство специалистов согласны, что есть связь между потреблением соли и высоким артериальным давлением, но точные механизмы этого еще исследуются. Среди версий упоминается связь между избытком соли и сосудами в дополнение к генетическим факторам, отмечает Asharq Al-Awsat.

22 декабря кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, какие блюда лучше не ставить на новогодний стол. Он отметил, что многие экономят на протяжении года, а в новогоднюю ночь стараются попробовать всевозможные деликатесы.

Это может привести к проблемам со здоровьем, предупредил он. Обилие непривычной еды, по его словам, может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом.