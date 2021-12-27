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СК начал проверку после аварийной посадки Ми-2 в Удмуртии

Иван Юминов

Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки Ми-2 в Удмуртии
Фото: Минобороны РФ

Следователи приступили к проверке аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Об этом сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК в понедельник, 27 декабря.

— По предварительной информации, около 14:00 по московскому времени 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 с аэродрома города Ижевска и совершал облет нефтепровода, — говорится в сообщении.

Командир судна сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи. Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия, отмечается на сайте СК.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Казани.

К месту падения в настоящее время выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

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