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Вертолет совершил аварийную посадку около нефтепровода в Удмуртии

Иван Юминов

Евгений Белоусов

Происшествия
Вертолет совершил аварийную посадку около нефтепровода в Удмуртии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вертолет совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом в сообщили в региональной транспортной прокуратуре в понедельник, 27 декабря.

— Около 14:00 по московскому времени поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Казани. К месту падения в настоящее время выдвинулись спасатели. На борту находились на два человека, они вышли на связь, отмечает ТАСС.

3 октября в экстренные службы поступило сообщение о крушении вертолета в подмосковном Лыткарине. Позже в МЧС отметили, что в результате падения воздушного судна погибли три человека.

На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники. Основными версиями падения Robinson R-44 в Лыткарине назвали отказ техники, а также ошибку пилотирования.

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