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Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах Подмосковья

Виктория Сикерина

Город
Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах Подмосковья
Фото: mostransavto.ru

Оплата проезда с помощью карты «Тройка» стала доступна во всех автобусах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто в понедельник, 27 декабря.

В компании отметили, что в настоящий момент в регионе насчитывается более четырех тысяч транспортных средств. Они перевозят пассажиров по более чем 1,2 тысячи городским, пригородным и междугородним маршрутам.

— Оплачивать проезд одной картой «Тройка» на всех видах общественного транспорта удобно для жителей Московского региона. С момента запуска «Тройки» в автобусах Подмосковья совершено свыше 4,3 миллиона поездок — это около 24 тысяч операций в день, а введенная программа лояльности уже позволила пассажирам сэкономить 1,1 миллиона рублей на оплате проезда, — заявил вице-губернатор области Игорь Тресков.

В свою очередь заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что власти планируют подключить к «Тройке» еще свыше девяти тысяч автобусов в 2022 году.

— А в дальнейшем — ввести оплату картой «Тройка» на всех маршрутах Московской области, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Накануне Максим Ликсутов рассказал, что удаленное пополнение проездного билета «Тройка» станет доступным во всем наземном общественном транспорте столицы: в автобусах, электробусах и трамваях.

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