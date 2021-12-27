В Белоруссии предложили ограничить число сроков на посту президента

Фото: Пресс-служба Совфеда

Проект новой белорусской Конституции предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Об этом сообщает БелТА в понедельник, 27 декабря.

— Президент избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков, — говорится в документе.

При этом в настоящее время глава государства может избираться на неограниченное число сроков. Новый референдум по вопросу о Конституции в стране запланирован не позднее февраля 2022 года. Доработанный проект поправок вновь вынесут на общественное обсуждение перед референдумом, отмечает БелТА.

14 декабря Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, которая представляла оппозицию на выборах президента республики в 2020 году, к 18 годам лишения свободы.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранители задержали группу лиц, готовивших теракты. Группа подозреваемых, по его словам, состояла из шести или семи человек.

Подозреваемые, как утверждает он, «покатили» на госслужащих, судей и работников прокуратуры. Один из них, предположительно, сбежал в Россию, заключил лидер.