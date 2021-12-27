Андрей Бочкарев заявил о завершении строительства ЖК с детским садом и ФОК в САО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Старопетровский проезд Карта всех событий

Специалисты завершили возведение жилого комплекса «Балтийский» с объектами социальной инфраструктуры — детским садом и спортзалом — в Войковском районе на севере Москвы. Об этом рассказал в понедельник, 27 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что здания расположились в Старопетровской проезде. Общая площадь жилого комплекса составила порядка 85 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено 728 квартир.

— В ближайшее время дольщики получат ключи от новых квартир. На территории комплекса также возвели физкультурно-оздоровительный комплекс и пристроенный детский сад на 85 мест, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что на территории комплекса планируется создание 300 рабочих мест благодаря объектам социальной и коммерческой сферы.

— Во внутренних дворах созданы современные игровые зоны, спортивные площадки и зоны отдыха, выполнен ландшафтный дизайн, — заключил он.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что объем ввода жилья по программе реновации в Москве может достигнуть трех миллионов квадратных метров ежегодно. По его словам, таких показателей планируется достичь в ближайшие пять лет, к 2026–2027 годам.