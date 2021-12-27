Андрей Бочкарев рассказал о перспективах по объему ввода жилья по реновации в столице

Фото: Пресс-служба МУФ

Объем ввода жилья по программе реновации в Москве может достигнуть трех миллионов квадратных метров ежегодно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что таких показателей планируется достичь в ближайшие пять лет, к 2026–2027 годам. Для начала требуется найти стартовые площадки для возведения новостроек и переселить первый поток горожан. После того как процесс будет запущен, можно набирать обороты и строить новые жилые дома взамен тех, что были снесены.

Бочкарев подчеркнул, что в 2021 году впервые за все годы существования программы было введено более миллиона квадратных метров жилплощади.

— В результате ключи от новых квартир за год получили более 21 тысячи москвичей, хотя всего год назад новоселами по этой программе стали почти вдвое меньше участников программы, — рассказал заммэра Москвы.

24 декабря Бочкарев заявил, что специалисты демонтировали в Москве 70 старых жилых домов по программе реновации жилищного фонда с начала ее реализации. Он отметил, что территории бывших многоэтажек используют под возведение недвижимости или объектов необходимой инфраструктуры.