Несколько парков Москвы планируют восстановить и отремонтировать

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Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Столичные власти планируют восстановить и реконструировать четыре городских парка. Среди них «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Кусково» и два участка поймы реки Яуза. Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря.

Все подробности ремонта горожанам расскажут в информационных центрах. Их откроют специально для этого.

Так, в этих учреждения местные жители смогут изучить наглядные материалы восстановления парковых зон, получить брошюры с общим описанием плана работ и иллюстрациями отдельных участков. Также неравнодушные москвичи смогут оставить свои пожелания и предложения с помощью специальной формы для обратной связи.

Такой инфоцентр уже работает в парке «Покровское-Стрешнево» на северо-западе столицы, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам о комплексном благоустройстве парка «Яуза» на северо-востоке столицы в следующем году. Глава города отметил, что в 2022 году специалисты начнут работы на северном участке поймы реки Яузы — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Енисейской улицы. Мэр города объяснил, что с помощью обращений москвичей удалось разработать план благоустройства. Так, в парке проложат маршруты для бега и езды на велосипеде, а также обустроят экотропу в пойме Яузы и мосты между берегами.