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Путин решил квартирный вопрос семьи мечтавшего о гитаре мальчика

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Путин решил квартирный вопрос семьи мечтавшего о гитаре мальчика
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин решил квартирный вопрос семьи 14-летнего Марка из Подмосковья, которому он подарил гитару в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 27 декабря.

— Кроме того, глава государства вновь созвонился с другим участником благотворительной акции — Марком Кобленевым из Подмосковья, желание которого — получить на Новый год гитару — было исполнено 21 декабря. Тогда же, неделю назад, Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет — гостят у знакомых, — говорится в сообщении.

После этого семья Марка переехала в собственную квартиру при содействии Путина. Жилищные условия улучшили и семье, где раньше жил Марк, отмечается на сайте Кремля.

15 декабря Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой из Ставропольского края Татьяной Троценко и пригласил ее в Москву на ледовую постановку «Лебединое озеро». Накануне лидер исполнил ее давнюю мечту: школьница посетила любимый балет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Путин рассказал девочке, что ложа, в которой она смотрела спектакль, раньше использовалась царской семьей.

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