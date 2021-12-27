Старейшая белая медведица Европы Катюша умерла в зоопарке Берлина

Фото: twitter/zooberlin

Старейшая самка белого медведя в Европе по кличке Катюша умерла в зоопарке Берлина в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в понедельник, 27 декабря.

— Она страдала сердечным заболеванием в течение нескольких лет и поэтому лечилась у ветеринара в течение длительного периода времени. 24 декабря хранители зоопарка нашли безжизненную пожилую белую медведицу в ее открытом вольере в зоопарке, — говорится в сообщении.

Катюша родилась в 1984 году в зоопарке Карлсруэ и приехала в Берлин в четырехлетнем возрасте. У нее не было потомства, но ей удалось достичь необыкновенного возраста — белые медведи в естественной среде обитания живут максимум 25-30 лет.

Медведице более шести лет назад назначили поддерживающую терапию из-за возрастных изменений. На свой последний день рождения в ноябре она съела рыбный пирог, отмечается на сайте зоопарка.

24 декабря сообщалось, что акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в Московском зоопарке с 25 по 30 декабря. В рамках мероприятия каждый, кто принесет праздничный подарок для животных, получит право бесплатного прохода на территорию зоопарка.

Пункт приема зооподарков будет работать на главном входе ежедневно — с 11:00 до 16:00. В списке подарков, одобренных зоологами, находятся мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов.