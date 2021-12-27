Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии через акцию «Елка желаний»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, мечтавшего побыть пожарным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 27 декабря.

— Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Осором Аюшеевым из Бурятии, для которого была организована экскурсия по пожарной части в Улан-Удэ. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом он посмотрел праздничный концерт, посвященный Дню спасателя, — говорится в сообщении.

Глава государства узнал о мечте мальчика 5 декабря в рамках премии #МыВместе и акции «Елка желаний». Один из трех шариков с желаниями принадлежал Осору, отмечается на сайте Кремля.

15 декабря Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой из Ставропольского края Татьяной Троценко и пригласил ее в Москву на ледовую постановку «Лебединое озеро». Накануне лидер исполнил ее давнюю мечту: школьница посетила любимый балет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Путин рассказал девочке, что ложа, в которой она смотрела спектакль, раньше использовалась царской семьей.