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Эксперт сообщил, что цены на такси к лету 2022 года могут вырасти на 40 процентов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт сообщил, что цены на такси к лету 2022 года могут вырасти на 40 процентов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

К лету 2022 года стоимость услуг такси в Москве и Подмосковье может подорожать примерно на 40 процентов. Основная причина подорожания — обновление автопарка в данном сегменте рынка пассажирских перевозок. Об этом сообщил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Эксперт также пояснил, что на данный момент ценообразование на услуги такси в столице и области носит динамический характер. Здесь многое зависит от погодных условий и времени, необходимого для совершения поездки в условиях снегопада и гололеда.

— Такси – это таксометр. А таксометр – это оплата километража плюс время. Пробки ежедневно выдают по 10 баллов. Там, где вы обычно ехали 20 минут, запросто можно двигаться полтора часа. Соответственно, отсюда и такое высокое ценообразование в конце года, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

В первые дни нового года, по словам, эксперта цены будут низкими, так как дороги будут свободны.

До этого эксперты назвали оптимальные часы для вызова такси в новогоднюю ночь.

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