Названы оптимальные часы для вызова такси в новогоднюю ночь

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В последний день года увеличение загруженности службы такси ожидается только в определенные часы, в которые возможно повышение стоимости поездок. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в одном из крупных сервисов по вызову такси.

В пресс-службе заметили, что 31 декабря будет выходным днем, поэтому утренний час пик в этот день маловероятен. Количество заказов начнет увеличиваться примерно с трех часов дня.

— Значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00 из-за подготовки к празднику и сбору гостей. После полуночи, примерно через 30–50 минут, рост заказов возобновится, что может привести к изменению цен, — спрогнозировали эксперты.

В ночь на 1 января повышенный спрос может продлиться до 04:00–05:00. С 06:00 и до полудня спрос сильно упадет, но затем начнет восстанавливаться, рассказали специалисты.

При большом количестве заказов цена поездки может быть увеличена из-за появления повышающего коэффициента. Их наличие позволяет привлечь водителей именно в те районы, где не хватает машин, отметили в сервисе.

Коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки в десять раз: такие колебания не допускаются, резюмировали эксперты.