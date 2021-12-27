Рекордное число спутников OneWeb запустили с космодрома Байконур

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в понедельник, 27 декабря.

— Выведение космических аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 километров, после чего спутники самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей. В рамках миссии запуска № 37 впервые с космодрома Байконур будет осуществлен запуск 36 космических аппаратов, — говорится в сообщении.

Проект реализуется компаний Bharti Global и правительством Великобритании. Аппараты предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа к сети Интернет в любой точке Земли.

Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, каждая из них сможет обеспечить высокоскоростной интернет-доступ с помощью технологий Wi-Fi, LТЕ или 5G. OneWeb планирует развернуть группировку на низкой орбите из более чем 600 спутников, отмечается на сайте Роскосмоса.

8 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате. По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов.