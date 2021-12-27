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Путин пообещал увеличить возраст получателей лекарств через «Круг добра»

Иван Юминов

Общество
Путин пообещал увеличить возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Фото: Администрация президента РФ

Власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра». Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 27 декабря.

— Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имело возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает, — за 18 лет, — рассказал глава государства.

Лидер озвучил свое обещание в ходе разговора с мамой пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии. Сперва он исполнил желание мальчика в рамках акции «Елка желаний», а затем заверил, что поможет получить Осору необходимый препарат, отмечает РИА Новости.

27 декабря сообщалось, что Путин исполнил мечту пятилетнего Осора, мечтавшего побыть пожарным. Мальчику организовали экскурсию по пожарной части в Улан-Удэ и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом он посмотрел праздничный концерт, посвященный Дню спасателя.

Глава государства узнал о мечте мальчика 5 декабря в рамках премии #МыВместе и акции «Елка желаний». Один из трех шариков с желаниями принадлежал Осору.

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