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Храмовый комплекс появится возле железнодорожной станции Бутово в ЮЗАО Москвы

Виктория Сикерина

Город
Храмовый комплекс появится возле железнодорожной станции Бутово в ЮЗАО Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Бутово Карта всех событий

Москва одобрила предоставление земельного участка для возведения храмового комплекса около железнодорожной станции Бутово на юго-западе города. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 27 декабря.

Она отметила, что соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Так, финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) получило в безвозмездное пользование сроком на девять лет участок общей площадью около 0,4 гектара.

— Суммарная поэтажная площадь объекта составит порядка 1670 квадратных метров, — заявила Пятова.

Уточняется, что храм возведут в рамках программы строительства православных храмов на территории столицы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в пресс-службе депутата Государственной думы, советника мэра города и советника патриарха Владимира Ресина рассказали, что храм в честь преподобного Александра Свирского в районе Соколиная Гора достроят не раньше 2023 года.

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