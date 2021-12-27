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Автоэксперт Баканов рассказал о минимальном наборе водителя для езды зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт Баканов рассказал о минимальном наборе водителя для езды зимой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Автоэксперт Петр Баканов рассказал о том, что нужно взять с собой водителю при езде на личном автомобиле зимой.

Первое, что нужно иметь с собой, — это хороший рывковый трос.

— Нужен динамический строп. Он стоит буквально пару тысяч рублей и позволит, в случае если машину занесет, выдернуть ее другому автомобилю без повреждений, — пояснил эксперт в комментарии телеканалу 360.

Помимо этого, в минимальный дорожный набор нужно положить лопату, чтобы в случае чего можно было откопать машину из-под снега. Третий важный предмет — это дополнительная канистра с топливом. Чтобы, если придется ждать, например, эвакуатор, водитель мог делать это с работающим в авто мотором.

Также автоэксперт посоветовал взять с собой фонарик, запас быстрорастворимой еды, дополнительную теплую куртку, штаны.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в столичном регионе в последнюю неделю года ожидаются снег и метель. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров, передает РИАМО.

До этого автоэксперт рассказал, как часто надо мыть машину зимой.

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