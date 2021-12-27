Эксперт назвал пять технологичных подарков для любителей ЗОЖ

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Новый год уже почти наступил, но многие еще не купили подарки своим друзьям и близким. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андреем Ломоносовым и узнала о пяти технологичных подарках, которые можно сделать родным и друзьям, увлекающимся спортом и ведущим здоровый образ жизни.

Генетические тесты — на геном, метаболом, микробиом. Их, кстати, уже дарят, но желательно к такому подарку «прикладывать» еще и консультацию врача, чтобы знание о результатах тестирования принесло пользу. Кстати, консультация нутрициолога (специалиста по здоровому питанию) или сомнолога (специалиста по сну) — это вполне себе отдельный подарок для человека, который хочет скорректировать свой образ жизни.

Еще один хороший подарок — фитнес-трекер. На рынке их немало, эти устройства умеют считывать множество показаний — вплоть до подсчета калорий. Известно, что большая часть хронических заболеваний (примерно 70 процентов) — следствие образа жизни. Их можно скорректировать, если следить за своим питанием, двигательной активностью. К фитнес-трекеру желательно привязать качественные мобильные приложения. Например, сейчас есть сервисы, которые по вашему движению рассчитывают, моложе вы или старше своего биологического возраста. Есть приложения, которые дают много информации, исходя из вашего сердечного ритма. Использование фитнес-трекеров и связанных с ними сервисов поможет скорректировать образ жизни, вовремя выявить проблемы и обратиться к врачу.

Еще один полезный подарок себе или близким — сертификат на «сбалансированный рацион». Сейчас много сервисов, которые не просто доставляют еду, но силами диетологов персонально подбирают рацион на основе калорий, витаминов и так далее. Это могут быть как готовые блюда, так и продукты для их приготовления. Такие сервисы часто используют люди, которые хотят похудеть или борются с аллергией, но не имеют возможности тщательно подбирать рацион, поэтому делегируют задачу профессионалам. Кроме того, в России появляются и сервисы по персональному подбору витаминов и БАДов на основе анализов и опросников.

Поход в фитнес-клуб с дополненной реальностью — на рынке уже появляются такие предложения. Занятия в «виртуальном» мире с игровыми элементами помогают быстрее приучить себя к спорту и сделать тренировки регулярными, а это важно и полезно для здоровья. Фитнес в целом со временем становится все более доступным за счет гибких предложений, теперь во многих клубах уже необязательно покупать карту сразу на год за большие деньги.