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Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от оливье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от оливье
Фото: Pixabay

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, кому не стоит есть салат оливье.

По словам специалиста, отказаться от этого салата нужно людям с заболеваниями пищеварительного тракта и повышенным холестерином.

По словам эксперта, основные ингредиенты, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека, — это колбаса и майонез.

— Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва, — пояснила диетолог в комментарии «Москве 24».

Также человек может почувствовать боль, изжогу, тошноту.

Диетолог посоветовала заменить колбасу на отварное мясо — тогда салат станет более диетическим. Майонез стоит заменить греческим йогуртом, добавив в него небольшое количество специй, например, сушеные травы и соль.

Тем, кто боится набрать вес за время праздников, эксперт советует не переедать оливье. Если есть салат в меру, можно не бояться за свою фигуру, ведь мы употребляем это калорийное блюдо не каждый день.

Ранее повара раскрыли секреты вкусного салата оливье.

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