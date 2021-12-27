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Диетолог Бобровский рассказал, какие болезни возникают от чрезмерного потребления соли

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Бобровский рассказал, какие болезни возникают от чрезмерного потребления соли
Фото: Pexels

Диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности чрезмерного потребления соли и чем ее можно заменить при приготовлении пищи.

По словам специалиста, чаще всего люди употребляют больше соли, чем положено. По последним данным, в день необходимо cъедать не более 4 граммов соли.

— Было проведено исследование, согласно результатам которого, у людей, потребляющих много соли, чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания. Люди, не употребляющие в пищу соль, реже умирают от болезней сердца, — отметил он в комментарии Nation News.

Избыток соли также увеличивает нагрузку на почки, способствует повышению артериального давления.

По словам диетолога, можно заменить соль при приготовлении пищи на лимонный сок и специи. Если постепенно сокращать количество соли в блюдах, то вкусовые рецепторы перестроятся и человек не сможет потреблять ее прежнее количество.

До этого доктор Евгений Комаровский объяснил частое желание поесть соленого. Это может быть связано с потерей жидкости и соли в организме.

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