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В «Яндексе» объяснили повышение стоимости такси в праздничные дни

Виктория Сикерина

Город
В «Яндексе» объяснили повышение стоимости такси в праздничные дни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спрос на поездки на такси в преддверии Нового года существенно возрастает, однако, количество машин остается прежним. Из-за этого в праздничные дни наблюдается рост цен на такую услугу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс Go».

Уточняется, что базовые тарифы на поездки редко меняются. Это происходит два–три раза в год.

Наш сервис регулярно рассказывает клиентам, когда повышенный спрос может повлиять на стоимость поездки. Предупреждение о цене появляется еще до того, как клиент подтверждает вызов и садится в машину (во время поездки стоимость не меняется), — уточнили в пресс-службе.

Также в случае сильных заторов на дорогах города приложение предупреждает пассажиров о длительности поездки и рекомендует им пересесть на общественный городской транспорт, заключили в «Яндекс Go».

До этого стало известно, что крупные агрегаторы такси и соответствующие компании, которые действуют в Москве, должны будут сообщать пассажирам о росте стоимости поездок из-за новогодних праздников. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу объяснили, что такая мера необходима из-за повышения цен в канун праздничных дней и для создания комфортных и доступных условий для пользователей.

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