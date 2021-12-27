Столичные агрегаторы такси должны будут сообщать пассажирам о росте цен из-за праздников

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Крупные агрегаторы такси и соответствующие компании, которые действуют в столице, должны будут сообщать пассажирам о росте стоимости поездок из-за новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 27 декабря.

Уточняется, что такая мера необходима из-за повышения цен в канун праздничных дней и для создания комфортных и доступных условий для пользователей.

— Нередко в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что в машинах такси необходимо размещать информацию о тарифах для удобства жителей и гостей столицы, говорится в сообщении.

Из столичного бюджета направили 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 22 декабря. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться таксомоторные компании и операторы каршеринга. Предпринимателям возместят часть затрат на покупку новых автомобилей с помощью субсидий.