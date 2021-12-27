Молодой москвич прокатился на чужом Mercedes и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

1-й Красногвардейский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Правоохранители задержали молодого человека, который угнал Mercedes в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в понедельник, 27 декабря.

— Предварительно установлено, что злоумышленник находился в 1-м Красногвардейском проезде вместе со знакомой девушкой. Он обнаружил припаркованный автомобиль марки Mercedes, оставленный без присмотра. Его двигатель был заведен, а ключи находились в замке зажигания, — говорится в сообщении.

После этого злоумышленник посадил в салон девушку, а сам сел за руль и уехал. Потерпевший, которым оказался 37-летний житель Подмосковья, обратился в полицию по факту угона автомобиля.

Момент угона зафиксировала уличная камера.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Вскоре сотрудники полиции задержали 22-летнего подозреваемого на Кастанаевской улице. По его словам, он завладел машиной без цели хищения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

В начале декабря произошел похожий случай. Полиция задержала 20-летнего москвича, который катался на чужом микроавтобусе по столице.