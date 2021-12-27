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«Хотела меня разозлить»: появились подробности смерти журналиста Просвирнина

Иван Юминов

Происшествия
«Хотела меня разозлить»: появились подробности смерти журналиста Просвирнина
Фото: Youtube / Лиза Лазерсон

Журналист Егор Просвирнин, чье тело нашли в Москве 27 декабря, в день смерти рассказал в Twitter о конфликте с женой.

— Она просто хотела меня разозлить (она это сделала). Но я простой мужчина: некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, — рассказал публицист.

Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин подчеркнул, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.

27 декабря сообщалось, что тело Просвирнина обнаружили в центре Москвы. На место происшествия приехали его жена и мать. Мужчине было 35 лет.

Его тело имеет характерные признаки падения с высоты. Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

Незадолго до инцидента соседи слышали ссору в квартире покойного.

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