В Минобороны заявили о росте боевого потенциала НАТО у российских границ

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В НАТО значительно увеличили боевой потенциал у западных границ РФ. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин в понедельник, 27 декабря, в ходе брифинга.

Он напомнил, что в 2004 году Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия и Словения стали членами Североатлантического альянса, что позволило ему достичь наибольшего расширения.

— При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге, — отметил Фомин.

По словам замминистра обороны РФ, границы альянса также передвинулись на восток более чем на одну тысячу километров. Это позволило НАТО использовать нестратегический запас оружия для поражения целей на территории России.

Так, после 2004 года блок завладел людским ресурсом, доступами к новым портам Балтийского и Черного морей, существенным числом объектов инфраструктуры на территории государств восточной Европы, а также вооружением и техникой, что обеспечило возможность дислокации и переброски военных, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Фомина.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что вступление России в НАТО невозможно.