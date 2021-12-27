Сергей Лавров оценил возможность вступления России в НАТО

Фото: МИД РФ

Вступление России в НАТО невозможно. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу, — заявил он.

По слова Лаврова, причина кроется в нежелании Запада иметь на международной политической арене сопоставимых по влиянию соперников. В этом же он видит причину «истерики» по отношению к Китаю, который постепенно набирает силы, заявил Лавров в эфире программы «Соловьев Live».

Также в интервью Лавров рассказал о сроках проведения переговоров с США по гарантиям безопасности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию является для России вопросом жизни и смерти. По его словам, НАТО постепенно распространяет свое влияние, кроме Украины, и на другие страны, которые были на территории Советского Союза.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на расширение мощностей Североатлантического альянса (НАТО) на восток может быть самым разным. Он будет зависеть от предложений отечественных военных экспертов. Путин также выразил надежду на то, что решение вопроса о гарантиях безопасности будет иметь дипломатический характер.