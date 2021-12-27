Лавров рассказал о сроках проведения переговоров с США по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут уже после новогодних праздников, в январе. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности — прим. «ВМ»), который состоится сразу по завершении новогодних каникул, — заявил Лавров в интервью «Соловьев Live».

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на расширение мощностей Североатлантического альянса (НАТО) на восток может быть самым разным. Он будет зависеть от предложений отечественных военных экспертов. Путин также выразил надежду на то, что решение вопроса о гарантиях безопасности будет иметь дипломатический характер.